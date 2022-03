Nissan Charge, con la app si ricarica con IONITY

Con la app Nissan Charge ora si può accedere a IONITY, la rete di ricarica rapida autostradale con1.600 punti di ricarica in 24 paesi. Acquistando un nuovo abbonamento Nissan Charge e scaricando l'app da Apple App Store o Google Play Store, i futuri clienti Nissan Ariya potranno infatti accedere a tariffe agevolate presso tutte le stazioni IONITY. Con una capacità di ricarica fino a 350kW, l'infrastruttura di IONITY è la più grande e veloce rete CCS (Combined Charging System) presente sulla rete autostradale europea.

Creata in collaborazione con Plugsurfing, la principale piattaforma di e-mobility, l'app Nissan Charge fornisce ai clienti l'accesso a una rete di oltre 250.000 punti di ricarica pubblici in tutta Europa, compresi quelli presenti nei concessionari Nissan. Grazie all'app Nissan Charge, i proprietari di veicoli elettrici Nissan sono in grado di individuare e raggiungere il punto di ricarica pubblico più comodo e di gestire da remoto l'avvio e l'interruzione delle operazioni di ricarica.

"In Nissan stiamo compiendo passi importanti nell'elettrificazione della nostra gamma - ha dichiarato Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy and Pricing, Nissan AMIEO - e allo stesso tempo siamo impegnati a supportare i clienti che si uniscono a noi in questo viaggio verso un futuro elettrificato e sostenibile. Permettere agli abbonati Nissan Charge di accedere alla rete IONITY rende i viaggi dei nostri clienti EV ancora più facili e tranquilli".