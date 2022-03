Peugeot, per 208 e 2008 nuovo comando del cambio

Novità sul fronte del cambio per Peugeot 208 e 2008, ora dotate di un nuovo comando del cambio automatico più moderno e tecnologico. Il precedente selettore tipo 'snake' è stato infatti messo da parte a vantaggio di un nuovo comando costituito da un selettore integrato nella consolle centrale ed a filo con la superficie. Quest'evoluzione del comando del cambio non riguarda solo le motorizzazioni termiche con cambio automatico EAT8, ma anche le e-208 ed e-2008 con motorizzazione 100% elettrica.

Con il suo design, il nuovo comando del cambio libera spazio nella console centrale e l'integrazione si adatta all'ambiente del Peugeot i-cockpit 3D di 208 e 2008, tra tecnologia ed ergonomia. I materiali e l'aspetto simil carbonio per il poggia-polso sono pensati per trasmettere un elevato livello qualitativo, così come le finiture. Per tutte le motorizzazioni, elettriche e termiche dotate di cambio automatico, questo nuovo comando permette di selezionare, a impulsi, le varie modalità. Per i motori termici, premendo il pulsante Manual (M) è possibile selezionare manualmente il rapporto inserito grazie alle leve poste dietro al volante. Nelle motorizzazioni elettriche, invece, il pulsante M è sostituito da Brake (B) e permette di attivare un maggiore recupero di energia in frenata o decelerazione. Tutte le versioni di 208 e di 2008 dotate di questo nuovo comando del cambio sono provviste di freno di stazionamento elettrico.