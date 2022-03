Prometeon Serie 02, nuova generazione per 'professionisti'

Si chiama Serie 02 la nuova generazione di pneumatici premium Prometeon a marchio Pirelli che arriverà sulle strade di Europa, Medio Oriente e Africa nei primi giorni di aprile. La Serie 02 è frutto di 4 anni di studio, 180 milioni di chilometri di test sulle strade di Italia, Germania e Turchia, 2.500 pneumatici testati e del lavoro di un gruppo di 100 professionisti coinvolti di Prometeon Tyre Group, l'unico produttore di pneumatici al mondo completamente focalizzato sui settori Truck e Bus, Agro, OTR.

Inizialmente saranno 5 le linee di prodotto immesse sul mercato, rivolte all'utilizzo autostradale, regionale, urbano e cantiere. "La Serie 02 rappresenta lo stato dell'arte di Prometeon - ha commentato Roberto Righi, General Manager di Prometeon Tyre Group - e una delle eccellenze della produzione attuale dell'industria di pneumatici per l'utilizzo professionale. Per l'azienda significa un cambio generazionale dei prodotti grazie alle nuove tecnologie Prometeon, focalizzate sulla sostenibilità degli pneumatici a cominciare dall'utilizzo delle materie prime e dal processo di produzione per arrivare al loro recupero. Un'attenzione all'ambiente che rende i nostri prodotti più sostenibili nella produzione come nell'utilizzo, perché in grado di favorire la riduzione delle emissioni di CO2 ma anche e soprattutto il risparmio di carburante".

Lo sforzo progettuale è andato nella direzione di una più efficace gestione dei costi operativi, per garantire alti chilometraggi e una 'sostenibilità attiva', ovvero maggiore vita del pneumatico e minore resistenza al rotolamento, che si traduce in una diminuzione del consumo del pneumatico stesso come anche del carburante. "Nella progettazione e nella produzione - ha commentato Alexandre Bregantim, Chief Technical Officer di Prometeon Tyre Group - ci siamo concentrati su formulazioni contenenti materiali sostenibili e su soluzioni tecnologiche e processi innovativi che ci hanno consentito di ottimizzare il peso degli pneumatici senza alcun compromesso nelle prestazioni".