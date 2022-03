Volkswagen ID., software 3.0. migliora esperienza di guida

Con la generazione di software 3.0, la Volkswagen aggiunge molte nuove funzioni ai modelli ID.

Utilizzando i cosiddetti sciami di dati (swarm data) e l'ultima generazione di sistemi di assistenza alla guida, la casa automobilistica tedesca sta anche facendo un ulteriore passo verso la guida automatizzata. Nell'ambito della strategia 'Accelerate', l'obiettivo è quello di portare avanti la sua trasformazione in fornitore di mobilità orientato al software e la famiglia ID. apre la strada: gli acquirenti di nuove auto beneficeranno subito del nuovo software. Per i proprietari di auto già consegnate, Volkswagen prevede invece di fornire molte delle ottimizzazioni dell'ID. Software 3.0 gratuitamente tramite un aggiornamento over-the-air a partire dalla prossima primavera.

"Il nuovo ID. Software 3.0 - ha dichiarato Thomas Ulbrich, Membro del Consiglio di Amministrazione Volkswagen e Responsabile dello Sviluppo Tecnico - è un aggiornamento per tutta la famiglia ID. e stiamo portando i nostri prodotti a un nuovo livello di funzionalità perché lavoriamo più velocemente, siamo più connessi e siamo più orientati al Cliente. Ancora una volta, ci stiamo impegnando per offrire tecnologie e innovazioni di alta qualità anche nei segmenti di volume".

Tra le tante nuove funzioni, il Travel Assist con sciami di dati mantiene automaticamente il veicolo al centro della corsia.

Si adatta allo stile di guida dell'utente e può anche guidare più a sinistra o a destra della corsia invece che esattamente al centro. Può anche mantenere la distanza dal veicolo che precede e rispettare il limite di velocità preimpostato. Il sistema ha un cruise control predittivo e un'assistenza alla svolta. La velocità del veicolo può essere adattata ai limiti di velocità locali e alla configurazione delle strade (curve, rotatorie, ecc.).

Con due radar posteriori e l'utilizzo di ultrasuoni, il Travel Assist con sciami di dati può tenere d'occhio il traffico circostante e, a partire da una velocità di 90 km/h in autostrada, supportare attivamente il cambio di corsia. Una volta attivato, il cambio di corsia può essere avviato ed eseguito con l'utilizzo dell'indicatore di direzione. Il prerequisito è che i sensori non abbiano rilevato alcun oggetto nell'area circostante e che il volante capacitivo possa rilevare le mani del conducente. Il veicolo si dirigerà quindi da solo nella corsia desiderata. Il conducente può intervenire in qualsiasi momento e prendere il controllo della manovra.