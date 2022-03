Hyundai, il robotaxi su base IONIQ 5 sarà presto realtà

Dopo essere stato svelato al Salone IAA Mobility di Monaco lo scorso settembre, il robotaxi basato su IONIQ 5 sarà presto realtà. Ha rivelarlo è stato il podcast di Hyundai 'Are We There Yet?' che ha incontrato l'uomo che supervisiona il progetto, Karl Iagnemma, ceo di Motional.

Iagnemma ha raccontato la storia dello sviluppo del veicolo di nuova generazione dedicato nel trasporto completamente autonomo. Inizialmente è stato necessario approfondire le conoscenze a proposito di veicoli autonomi studiando robotica al Massachusetts Institute of Technology. In seguito, Iagnemma ha fondato una delle prime start-up dedicate ai veicoli autonomi, per poi, nel 2020, mettersi alla guida di Motional.

Iagnemma ha anche raccontato di come la sua azienda abbia trascorso centinaia di migliaia di ore a mettere a punto la corsa del robotaxi per poter dare la sensazione che alla guida ci sia un esperto conducente umano. I ricercatori di Motional hanno studiato i primi viaggi delle persone a bordo del robotaxi, per vedere quale fosse su di loro l'effetto del comportamento di guida.

"Quello che accadeva durante il viaggio - ha detto Iagnemma - era che, nell'arco di un paio di minuti, i passeggeri iniziavano a guardare il loro telefono o a osservare fuori dal finestrino.

Erano annoiati alla fine del viaggio. E per noi, sviluppatori di tecnologia per veicoli autonomi, il più grande complimento che ci puoi fare è dire che si è trattato di un viaggio davvero noioso". Il programma di Motional è quello di iniziare il trasporto pubblico di passeggeri nel 2023, attraverso una importante partnership con la società di trasporto passeggeri Lyft.