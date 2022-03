Hankook, primo equipaggiamento per 'sportive' Volkswagen

Hankook si 'schiera' per il primo equipaggiamento delle versioni più sportive di casa Volkswagen.

Il produttore di pneumatici, già da anni fornitore di primo equipaggiamento della casa di Wolfsburg, si sta infatti occupando dell'equipaggiamento di tre veicoli della casa automobilistica: lo pneumatico Ultra High Performance (UHP) Ventus S1 evo 3 sarà montato su Golf GTI e Golf R, mentre Ventus S1 evo 2 SUV o evo 3 SUV su Tiguan R.

"Gli pneumatici montati su Golf GTI, Golf R e Tiguan R di Volkswagen - ha commentato Klaus Krause, direttore del Centro europeo di ricerca e sviluppo di Hankook - si adattano anche all'utilizzo quotidiano. In tal modo, la nostra offerta di pneumatici di primo equipaggiamento si amplia ulteriormente. Ciò evidenzia ancora una volta la vastità della gamma dei nostri prodotti che sono progettati per soddisfare i requisiti più disparati".

La Tiguan R, versione particolarmente sportiva della Tiguan, sarà equipaggiata esclusivamente con il Ventus S1 evo 3 SUV da 21 pollici. Il Ventus S1 evo 2 SUV, è invece disponibile per i cerchi da 20 pollici. Entrambi gli pneumatici per SUV sono stati pensati per ottenere una risposta dinamica, comfort e aderenza sul bagnato di alto livello, soprattutto in condizioni di guida difficili.

Il Ventus S1 evo 3 è dotato di un cerchietto del tallone ad alta resistenza che, in combinazione con il fianco rinforzato, garantisce un'elevata stabilità di guida e stabilità direzionale, oltre alla precisione della sterzata. Queste caratteristiche favoriscono la manovrabilità sportiva e dinamica, aspetto particolarmente vantaggioso per i modelli ad alte prestazioni Golf GTI e R. Inoltre, la carcassa particolarmente leggera in rayon e l'utilizzo di uno speciale materiale composito di fibra aramidica nella zona della cintura, riducono gli aumenti indesiderati della circonferenza di rotolamento fino al 60 percento, anche a velocità molto elevate.