Jaguar Land Rover, una seconda vita per batterie I-PACE

Una nuova vita per le batterie di Jaguar I-PACE. Grazie alla collaborazione con Pramac, operatore nel settore dell'energia, Land Rover lavora per sviluppare un'unità portatile di stoccaggio dell'energia a zero emissioni alimentata da batterie Jaguar I-PACE di seconda vita. Chiamato Off Grid Battery Energy Storage System (ESS), questo sistema di stoccaggio Pramac dispone di celle agli ioni di litio da batterie Jaguar I-PACE, prese da prototipi e veicoli di prova, per fornire energia a zero emissioni dove l'accesso alla rete elettrica è limitato o non disponibile.

La partnership è la prima nei piani di Jaguar Land Rover volta a creare nuovi modelli di business di economia circolare per le batterie dei suoi veicoli. Le applicazioni delle batterie al di fuori delle auto sono possibili perché le batterie di Jaguar Land Rover possono essere impiegate in modo sicuro in molteplici situazioni, una volta che la salute della batteria scende al di sotto dei requisiti necessari per far funzionare un veicolo elettrico. La fornitura di batterie di seconda vita per applicazioni stazionarie, come lo stoccaggio di energia rinnovabile, potrebbe superare i 200 gigawattora all'anno entro il 2030.

Pramac riutilizza direttamente fino all'85% della batteria del veicolo fornita da Jaguar Land Rover all'interno dell'unità di stoccaggio, compresi i moduli e il cablaggio. I materiali rimanenti vengono riciclati di nuovo nella catena di fornitura.

Caricata da pannelli solari, l'unità è una soluzione autonoma che consiste in un sistema di batterie collegato a un convertitore bidirezionale e ai relativi sistemi di gestione del controllo.

"Questo annuncio - ha commentato Andrew Whitworth, Battery Manager, Circular Economy Team di Jaguar Land Rover - è un grande esempio di come collaboreremo con i leader del settore per realizzare il nostro futuro sostenibile e raggiungere un'economia veramente circolare. Siamo lieti di lavorare con Pramac per utilizzare le batterie di seconda vita di Jaguar I-PACE per fornire energia portatile a zero emissioni, e sostenere il team Jaguar TCS Racing in questa stagione è stata un'ottima opportunità per dimostrare di cosa sono capaci queste unità".