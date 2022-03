Nasce Movyon Electronics per sistemi di trasporto smart

In linea con il proprio piano industriale, MOVYON, spin-off tecnologico di Autostrade per l'Italia e operatore nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni per la mobilità sostenibile e smart, estende il portafoglio di offerta con la creazione di MOVYON Electronics, il polo dedicato alla progettazione e alla realizzazione di apparecchiature elettroniche destinate alle soluzioni di Intelligent Transport System. Lo rende noto il gruppo, spiegando che il "primo passo" di questo nuovo percorso è stata l'acquisizione nel corso del 2021 del 90% di Infomobility Srl, "eccellenza" della motor valley emiliana con una consolidata esperienza nel settore. Da tempo Infomobility si attesta nel mercato di riferimento per la produzione di "dispositivi ad alto contenuto tecnologico" quali, ad esempio, sistemi di tracciamento flotte, radar per la misurazione della velocità e sistemi di comunicazione tra mezzi. MOVYON opera in Italia e all'estero, sviluppando e integrando soluzioni tecnologiche innovative rivolte a gestori di infrastrutture stradali e autostradali, pubbliche amministrazioni, service provider. Dai sistemi per il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture, a quelli per la gestione della viabilità e dell'informazione all'utenza, fino ai sistemi di connessione tra veicoli e infrastrutture stradali, le soluzioni dell'azienda offrono tecnologia utile per migliorare l'esperienza e la sicurezza sia dei viaggiatori che del personale che opera sul campo. "Questa operazione - afferma l'amministratore delegato di MOVYON Lorenzo Rossi - rientra pienamente nei nostri obiettivi strategici, che vedono nella valorizzazione delle competenze e delle eccellenze presenti sul territorio un'importante leva di crescita come innovatore tecnologico per la mobilità. MOVYON Electronics, con il continuo e proficuo rapporto con l'ecosistema di fornitori di dispositivi elettronici, ci permetterà di integrare costantemente nelle nostre soluzioni le tecnologie più avanzate". "La nostra pluriennale esperienza - aggiunge Aldo Longhi, amministratore delegato di Infomobility - ci ha portato a diventare fornitori di riferimento per le apparecchiature in ambito Intelligent Transport Systems, Enforcement e Traffic Telematic Solutions. Fare parte della squadra di MOVYON ci consentirà di esprimere su una scala maggiore tutto il nostro potenziale, sia a livello nazionale che internazionale".