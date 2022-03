Guida autonoma, accordo tra Bmw, Qualcomm e Arriver

Qualcomm Technologies, il gruppo Bmw e Arriver Software hanno avviato una cooperazione a lungo termine per lo sviluppo di tecnologie di guida autonoma. Lo rende noto un comunicato, nel quale si spiega che le aziende hanno firmato un accordo per una cooperazione strategica, che si concentrerà sullo sviluppo congiunto di tecnologie di AD di prossima generazione che vanno dal New Car Assessment Program (NCAP), ai sistemi di assistenza alla guida avanzata di livello 2, fino alle funzionalità di guida automatizzata di livello 3.

Il co-sviluppo delle funzioni software si basa sull'attuale stack software BMW Automated Driving lanciato per la prima volta con la BMW iX nel 2021, che sarà ulteriormente esteso nella prossima generazione attraverso questa cooperazione. Gli sforzi delle società si concentreranno sulla creazione di una piattaforma scalabile per la guida automatizzata basata su un'architettura di riferimento comune, sulle specifiche del set di sensori e sui requisiti di sicurezza con uno sviluppo congiunto, una toolchain e un centro dati per la memorizzazione, la rielaborazione e la simulazione. La cooperazione vedrà più di 1.400 specialisti lavorare insieme in sedi in tutto il mondo, tra cui Germania, USA, Svezia, Cina, Romania e il Bmw AD Test Center in Repubblica Ceca.