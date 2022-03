Pirelli, Elect è 'miglior innovazione tecnologica' Hevea

Il pacchetto di tecnologie Pirelli Elect è stato premiato come 'Miglior Innovazione tecnologica 2021'. Il riconoscimento è arrivato durante la terza edizione de Los Premios Hevea de la Industria del Neumático, i premi creati in Spagna per riconoscere il lavoro svolto dalle aziende che fanno parte dei settori pneumatici e ricambi per auto, evento organizzato dalla rivista Europneus. I premi sono assegnati attraverso il voto di quasi 12mila professionisti legati al mondo dell'automotive, dalla produzione dei pneumatici e dei vari componenti dell'auto.

Gli pneumatici marcati Elect e premiati sono sviluppati da Pirelli in collaborazione con le principali case auto per rispondere alle specifiche richieste tecnologiche dei veicoli elettrici e ibridi plug-in. Presentati per la prima volta al Salone di Ginevra 2019, sono pensati per una bassa resistenza al rotolamento e incrementare l'autonomia, avere un basso rumore generato dal rotolamento dei pneumatici per garantire un ottimo comfort, assicurare un grip immediato per le sollecitazioni della trasmissione in fase di partenza e la struttura è adatta per supportare il peso del veicolo a batterie.

I Pirelli Elect sono disponibili in primo equipaggiamento per diversi modelli di auto, come la Porsche Taycan (la prima vettura con marcatura Elect) e la Ford Mustang Mach-E GT. "In un momento di svolta cruciale per l'intero comparto automobilistico - ha commentato Pierangelo Misani, Senior Vice President R&D e Cyber di Pirelli - questo premio rappresenta la conferma che l'innovazione tecnologica è la chiave per competere in un mercato in continua evoluzione. Riteniamo anche che sia la conferma del riconoscimento che Pirelli Elect sta raccogliendo sul mercato e dai car maker, sapendo valorizzare le caratteristiche dei nuovi veicoli elettrificati".