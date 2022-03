Nissan lancia e-POWER, il nuovo propulsore elettrificato

Nissan presenta e-Power: una nuova concezione di propulsore composto da un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia, con l'accelerazione tipica dei veicoli elettrici, ma senza la necessità di ricarica alla spina.

e-POWER, inventato da Nissan e presente sul mercato giapponese dal 2017, debutta ora in Europa su Qashqai - che così amplia l'offerta di motorizzazioni elettrificate - in una versione messa a punto per le esigenze dei clienti del Vecchio Continente.

Nel sistema e-POWER, il motore elettrico da 190 CV - con una coppia di 330 Nm - è l'unico che muove le ruote. L'energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta dal motore turbo benzina tre cilindri a benzina da 1,5 litri e 158 CV di potenza, con rapporto di compressione variabile. Il sistema non prevede ricarica alla spina. L'energia prodotta dal motore termico va all'inverter e da questo può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. In nessun caso la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote.

Tutto è regolato da una unità di controllo che ottimizzata i flussi di energia sulla base di una serie di parametri, tra cui lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di forza motrice, e massimizza il tempo in cui il motore termico rimane spento. Viaggiando a bassa velocità, l'energia prodotta dal motore termico va in parte al motore elettrico e in parte alla batteria e quando quest'ultima è completamente carica, il motore termico si spegne e la macchina procede mossa esclusivamente dalla carica della batteria. In caso di forte accelerazione o viaggiando ad alta velocità, l'energia necessaria al motore elettrico arriva sia dal motore termico che dalla batteria. L'unità di controllo gestisce anche la fase di rigenerazione quando si rilascia il pedale dell'acceleratore o si preme il freno.

Questo nuovo motore punta molto sull'efficienza, in particolare nei contesti urbani e sub urbani, dove i clienti europei di crossover guidano per il 70% del tempo. In tali circostanze, la Casa dichiara una contrazione di consumi ed emissioni di CO2, elevato rendimento del motore termico e un numero di accensioni di circa il 65% inferiore rispetto a un sistema ibrido tradizionale.

L'unità termica, di derivazione Infiniti, è dotata della tecnologia del rapporto di compressione variabile: il sistema aumenta o diminuisce la corsa dei pistoni a seconda delle condizioni, senza soluzione di continuità. Inoltre il motore è caratterizzato da Linear Tune, un sistema che garantisce una diretta connessione tra il numero di giri del motore termico e la velocità della vettura.

Nuovo Qashqai e-POWER è dotato, infine, di e-Pedal Step, che permette di accelerare e frenare usando il solo acceleratore se attivato tramite pulsante a bordo.