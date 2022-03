Michelin, due pneumatici specifici per Ferrari 296 GTB

Per la nuova 296 GTB, Ferrari ha scelto Michelin come fornitore ufficiale di due differenti pneumatici. I modelli dedicati alla supercar di Maranello sono i Pilot Sport 4S K1, per un utilizzo prevalentemente stradale, oltre al Pilot Sport Cup 2R K2, pneumatico semislick omologato per l'utilizzo su strada ma dedicato a chi cerca il massimo delle performance in pista. Se per una vettura di questo tipo, le performance dei pneumatici sono molto più di un semplice aspetto funzionale, Michelin ha puntato in questo caso sulle massime prestazioni come sulla sicurezza, sulla precisione e sul piacere di guida.

I pneumatici della Ferrari 296 GTB sono stati sviluppati in un progetto congiunto insieme al team Ferrari e sono entrambi contrassegnati da una marcatura specifica dedicata a questo costruttore, ovvero il simbolo 'K', presente sui fianchi dei pneumatici. Lo sviluppo personalizzato era l'unica soluzione per raggiungere il livello di prestazioni richiesto dal costruttore di Maranello. Michelin è stata coinvolta fin dall'inizio del progetto con la definizione delle specifiche tecniche e sono stati necessari quattro cicli di sviluppo e 18 mesi per realizzare questi pneumatici, ora approvati e disponibili sul mercato.

Fattore decisivo durante la realizzazione sono stati gli strumenti di simulazione avanzati. Ciò ha significativamente ridotto l'impatto ambientale grazie ad una minore produzione di pneumatici 'prototipo' e alla riduzione di test reali. Durante le diverse sessioni di test 'reali', alcune delle quali realizzate sul circuito di Fiorano, Michelin ha raccolto poi dati preziosi finalizzati ad ottenere un elevatissimo livello di prestazioni in termini di grip, feeling e precisione di guida.

"È stata una sfida - ha dichiarato Hervé Charbonnel, responsabile dello sviluppo dei pneumatici MICHELIN per la nuova Ferrari 296 GTB - e una grande avventura umana. Le esigenze degli ingegneri Ferrari ci hanno spinto ad utilizzare il meglio delle nostre tecnologie per sviluppare pneumatici specifici. Il nostro know-how, unito all'utilizzo della simulazione, ci ha consentito di innalzare i limiti di grip grazie ad un'innovativa ottimizzazione del battistrada, fornendo così la precisione di guida ed il feeling sportivo che sono caratteristiche imprescindibili di Ferrari".