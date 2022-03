Aston Martin: accordo con Britishvolt per produrre batterie

Aston Martin ha siglato una partnership con Britishvolt per produrre batterie ad alte prestazioni per le elettriche di domani. L'accordo tutto britannico per gli accumulatori rappresenta una tappa importante nel percorso di elettrificazione tracciato a Gaydon. Entro il 2025, infatti, è attesa la prima Aston Martin 100% elettrica.

Nasce con l'onere di doversi elevare a riferimento in termini di prestazioni, autonomia e tempi di ricarica, rilanciando anche sul design che ha sempre contraddistinto le sportive del brand inglese. Un team di ricerca e sviluppo congiunto si dedicherà a progetto, sviluppo e produzione di pacchi batterie, inclusi i moduli su misura ed un software di gestione. Il lavoro punterà ad ottimizzare la resa delle celle batteria di forma cilindrica nelle vetture ad alte prestazioni di Aston Martin, destinata a diventare 100% elettrica nel 2030. La collaborazione con Britishvolt è complementare all'accordo di Aston Martin con Mercedes-Benz, come sottolineato dall'AD Tobias Moers: "A completamento della stretta relazione strategica con il nostro azionista Mercedes-Benz AG, questa partnership fornisce ad Aston Martin un ulteriore accesso alla tecnologia e alle competenze necessarie per ampliare le nostre opzioni di elettrificazione.

Siamo orgogliosi di collaborare con un produttore di batterie a basse emissioni di carbonio con sede nel Regno Unito come parte della nostra ambizione di essere un'azienda leader nell'extra-lusso sostenibile.