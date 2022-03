Cina: le nuove linee guida su "internet dei veicoli"

La Cina ha svelato le linee guida per impostare gli standard relativi all'internet dei veicoli, come parte dell'impegno per proteggere la rete e la sicurezza dei dati del settore.

Entro la fine del 2023, dovrebbe essere stabilito preliminarmente un sistema di standard per la sicurezza della rete e dei dati in questo campo, come ha annunciato il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Nel piano si legge anche che il sistema dovrebbe essere ulteriormente migliorato entro il 2025, con oltre 100 standard completati.

L'internet dei veicoli è una forma di business emergente che integra la nuova generazione di tecnologie di comunicazione di rete con i settori delle automobili, dell'elettronica e del trasporto su strada, tra gli altri. (ANSA-XINHUA).