Nissan Ariya: debutta il pianale CMF-EV per le elettriche

Nissan svela i dettagli della piattaforma CMF-EV, l’innovativa architettura al debutto in Europa su Nissan Ariya, il nuovo crossover coupé 100% elettrico. Ariya è la prima vettura dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi ad adottare questa nuova piattaforma. Soprannominata il "magico tappeto volante", per la sua estrema versatilità e le immense possibilità offerte a progettisti e designer, la nuova piattaforma sarà la base per una vasta gamma di modelli EV Nissan e supporterà la realizzazione della visione aziendale a lungo termine Ambition 2030.