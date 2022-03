Peugeot 308, anche 'design' gioca per efficienza energetica

Sulla nuova Peugeot 308, la parte del 'leone' è anche del design e dell'aerodinamica che punta all'efficienza energetica. L'aspetto estetico della nuova arrivata, Hatchback 5 porte oppure SW, è infatti anche funzionale alla riduzione di consumi ed emissioni, grazie anche al contributo della tecnologia in differenti aree dell'auto, dal design alle motorizzazioni. Lo stile si esprime visivamente attraverso lo sviluppo di una linea che oggi presenta una nuova morfologia rispetto alla precedente generazione, grazie ad un cofano lungo e basso, che suggerisce dinamismo.



Il design affusolato esprime l'identità del marchio esposto attraverso il logo al centro della calandra e all'interno del quale sono racchiusi anche i sensori del radar che fornisce informazioni ai differenti sistemi ADAS della vettura.

Con un Cx di 0,28 e un SCx di 0,62 m², nuova 308 sfrutta tutte le parti visibili e meno visibili della carrozzeria per migliorare l'aerodinamica, come le piccole carenature che aiutano lo scorrimento dei flussi nel sottoscocca. Numerosi dettagli sono stati definiti nella galleria del vento, come la linea di fuga nella parte superiore del padiglione che confluisce nel lungo spoiler.

Anche le ruote e gli specchietti retrovisori presentano un design che migliora l'aerodinamica, contribuendo significativamente alle prestazioni. Numerose soluzioni contribuiscono alla realizzazione di un nuovo modulo prestazionale dove regna l'alta efficienza. Numerose sono anche altre soluzioni destinate ad implementare l'efficienza energetica, come le luci a LED di serie su tutte le versioni.

Sugli allestimenti GT e GT PACK è poi di serie la tecnologia Peugeot Matrix LED, per illuminare meglio solo dove veramente serve. Il listino parte da 24.350 euro per la versione hatchback 5 porte e da 25.350 euro per la SW. (ANSA).