BFGoodrich ACTIVAN 4S, '4 stagioni' per veicoli commerciali

Si chiama ACTIVAN 4S il nuovo pneumatico firmato BFGoodrich, pensato per i veicoli commerciali. Dal mese di febbraio, infatti, BFGoodrich ha messo in commercio il suo nuovo pneumatico quattro stagioni, pensato appositamente per i veicoli commerciali leggeri. In particolare, ACTIVAN 4S è stato concepito per offrire ai conducenti alti livelli di sicurezza sulla strada per tutto l'anno, ma anche semplicità di gestione. Questo pneumatico multistagionale, classificato 'B' nella lista di aderenza sul bagnato, ha la certificazione 3PMSF a testimonianza delle sue qualità anche sulla neve.

Per i professionisti che utilizzano furgoni e veicoli commerciali leggeri, il pneumatico BFGoodrich Acti- van 4S è efficiente indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, offrendo quindi ai professionisti più serenità oltre ad un risparmio di tempo reale. Per quanto riguarda il disegno del battistrada del pneumatico, è stata sviluppata una rete di intagli collegati per drenare rapidamente l'acqua. La lunghezza dei tasselli centrali e la densità delle lamelle forniscono la rigidità necessaria, consentendo quindi una buona aderenza su strade bagnate.

BFGoodrich ACTIVANS 4S disponibile, al momento, in 18 misure e copre l'85% del mercato dei pneumatici destinati ai veicoli commerciali leggeri per tutte le stagioni.