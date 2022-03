BorgWarner lancia primo sistema iniezione idrogeno di serie

La grande azienda statunitense della componentistica BorgWarner ha lanciato il primo sistema d'iniezione per idrogeno destinato alla produzione di serie, in grado di portare ai veicoli a cui verrà applicato - al momento mezzi per cantiere - i vantaggi delle emissioni zero di CO2, della grande efficienza, del mantenimento della portata (non penalizzata dalle batterie) e della rapidità di rifornimento.

"Questo traguardo aziendale rafforza il rapporto di lunga data con il nostro cliente - ha affermato Davide Girelli, vice president general manager BorgWarner Fuel Injection Systems - e siamo lieti di fornire loro il sistema di iniezione dell'idrogeno completo, inclusi iniettori di carburante, rail, unità di controllo elettronica e integrazione del sistema".

In qualità di fornitore di soluzioni per la tecnologia dell'idrogeno, BorgWarner collabora con gli Oem in tutti i segmenti di veicoli, dalle autovetture ai veicoli commerciali leggeri e pesanti per applicazioni su strada e fuoristrada, e può fornire loro componenti singoli o soluzioni complete chiavi in mano che integrano l'intero sistema di iniezione del carburante, inclusi controller, software e calibrazione.

La tecnologia a idrogeno è una soluzione che può essere introdotta rapidamente sul mercato dato che richiede solo lievi modifiche ai tradizionali motori a combustione interna. Poiché l'idrogeno ha una densità sostanzialmente inferiore rispetto a benzina e diesel, il sistema di iniezione del motore necessita di una nuova soluzione per soddisfare i requisiti di alimentazione e stoccaggio.

BorgWarner - basandosi su anni di esperienza nel campo dei sistemi di iniezione - sta lavorando attivamente sui componenti dell'idrogeno per ambienti a bassa, media e alta pressione, comprese le soluzioni fuel port e iniezione diretta.