Tesla: niente radar su Model S e Model X 2022

In linea con il proprio credo aziendale, Tesla ha deciso di rimuovere il radar frontale dall'alto di gamma rappresentato da Model S e Model X. La stessa sorte era toccata in precedenza a Model 3 e Model Y. Lo ha annunciato la stessa azienda californiana con una breve nota: "A partire da metà febbraio 2022 tutte le Tesla Model S e Model X costruite per il mercato nordamericano utilizzano Tesla Vision.

I modelli costruiti in precedenza hanno anche i radar." Per Tesla sono sufficienti le 8 telecamere di bordo ed un software molto evoluto per gestire tutte le funzioni della guida autonoma e degli ADAS. Esattamente il contrario di chi pensa sia utile per la sicurezza, come il CEO del Gruppo Volkswagen Herbert Diess, che i sistemi di guida assistita siano integrati con Radar e Lidar. La decisione di Tesla arriva a distanza di qualche settimana dalla notizia dell'indagine, avviata dalla Nhtsa, su un problema registrato in alcune centinaia di esemplari con Autopilot inserito. Hanno frenato improvvisamente, senza che vi fosse alcun ostacolo davanti e senza nessuna ragione apparente.