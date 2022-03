Hankook Ventus Prime 4, punta in alto su sicurezza e comfort

Si chiama Ventus Prime 4 il nuovo pneumatico di Hankook che punta ad alzare l'asticella di sicurezza, resistenza all'usura e comfort. Se la tenuta sicura, l'usura limitata, il comfort elevato e la minima rumorosità degli pneumatici sono criteri di prestazione chiave quando si tratta di pneumatici per conducenti abituali ed esigenti, il nuovo Ventus Prime 4 rappresenta un'ulteriore combinazione ottimizzata di prestazioni, sicurezza, comfort e caratteristiche ambientali. Dal lancio sul mercato, il nuovo profilo del battistrada dello pneumatico estivo, compresa la variante SUV, comprende 67 misure da 16 a 20 pollici con un'ampiezza del battistrada da 195 a 255 mm, serie da 40 a 65 e codici di velocità da H a Y.

Il nuovo disegno segue il Ventus Prime 3, lo pneumatico Hankook più venduto in Europa (oltre 20 milioni di pezzi dal 2015) che all'epoca aveva stabilito nuovi standard in termini di frenata sul bagnato, resistenza al rotolamento e tenuta sull'asciutto. "I nostri ingegneri - ha affermato Sanghoon Lee, presidente di Hankook Tire Europe - sono riusciti a migliorare ulteriormente le eccellenti proprietà del Ventus Prime 3. Ora possiamo offrire ai nostri clienti una nuova generazione di prodotti con una sicurezza e un comfort ancora maggiori. Siamo quindi molto fiduciosi che, con il Ventus Prime 4, la nostra azienda abbia sviluppato un successore vincente dello pneumatico Hankook più venduto in Europa".

La tecnologia della mescola ad alto chilometraggio di Ventus Prime 4 è decisiva per la resa chilometrica, che risulta essere oltre un quinto superiore a quella del suo predecessore.

L'innovativa combinazione dei materiali si traduce in una maggiore rigidità dei tasselli del battistrada, che a sua volta comporta una minore resistenza al rotolamento e un'usura limitata. Nel complesso, la nuova matrice della miscela presenta un contenuto di silice più elevato. Oltre a determinare un'usura notevolmente ridotta, questo permette anche un comportamento di guida ancora più controllato, soprattutto sul bagnato. I miglioramenti comprendono anche il design e il profilo del battistrada, pensati per realizzare un'area di contatto particolarmente uniforme e livellata.