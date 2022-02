Hella Coolant Control Hub, gestione termica auto elettriche

Mano a mano che il settore delle auto elettriche si sviluppa e che nuove soluzioni e nuovi mantariali vengono trasferiti dalla ricerca alla produzione di serie, la filiera delle forniture e della produzione si semplifica e spesso porta oltre che a miglioramenti nelle prestazioni anche a risparmi nei costi e, di conseguenza, a riduzione dei prezzi del nuovo. È quanto accadrà, a breve, con il nuovo Coolant Control Hub di Hella, un dispositivo che rivoluziona la gestione termica dei veicoli elettrici e che permetterà, oltre ai vantaggi già accennati, anche di garantire un maggiore rendimento e una superiore durata dell'accumulatore.

Hella - l'azienda tedesca che fa ora parte del Gruppo Faurecia - ha riunito per la prima volta sotto forma di sottosistema tutte le funzioni necessarie per una gestione termica efficiente. Un'innovativa valvola a 7 vie brevettata garantisce la temperatura ideale della batteria, del motore, dei componenti di potenza e dell'abitacolo del veicolo in qualsiasi situazione stagionale e locale.

Il modulo collega tre circuiti di raffreddamento. Quella della batteria, quella dell'elettronica di potenza e quella del motore elettrico. La chiave è una semplificazione del sistema, una maggiore affidabilità e una riduzione dei costi. Il CCH combina valvole multiporta, attuatori, sistemi di distribuzione, pompe di circolazione elettroniche, vasi di espansione e scambiatori di calore nonché sensori in un unico prodotto.

Questa centralizzazione porta ad una distribuzione ideale dell'energia termica nel veicolo e aiuta a distribuire la 'risposta' alla domanda di riscaldamento o raffreddamento per i componenti critici del veicolo secondo necessità, migliorando le prestazioni termiche.