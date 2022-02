Da Mercedes-Benz filtri antiCovid per i bus Citaro e Conecto

Con EvoFresh la Mercedes-Benz lancia sul mercato un modulo di ventilazione con filtro integrato per la purificazione dell'aria dal virus del Covid, da installare sugli autobus non dotati di aria condizionata. Il sistema, messo a punto dai tecnici tedeschi, è in grado di effettuare la pulizia e il ricambio completo dell'aria all'interno del veicolo in soli 2 minuti.

Progettato per i citybus Citaro e per i modelli Connecto, EvoFresh si affianca, così, all'offerta già disponibile di filtri antivirali antiCovid per i veicoli trasporto passeggeri della Stella dotati di aria condizionata.

Per effettuare la purificazione dell'aria di bordo il conducente apre tramite un pulsante le botole ad azionamento elettrico, posizionate sul tetto del mezzo, montate in senso contrario a quello di marcia per agevolare l'ingresso di aria dall'esterno. Questa viene preventivamente filtrata.

All'apertura delle botole si attiva automaticamente il sistema di ventilazione che effettua il ricambio dell'aria interna, in parte espellendo quella di bordo verso l'esterno, in parte pulendola tramite il passaggio nei filtri antivirali, prima di reimmetterla nell'abitacolo.

In merito a questa nuova proposta da Stoccarda chiariscono: "I moduli sono montati sotto le botole da tetto standard, azionate elettricamente su Citaro e Conecto; sono due sul bus di lunghezza standard e quattro sull'articolato. Dall'inizio della pandemia di Covid 19, Daimler Buses ha lavorato duramente per garantire che i passeggeri di autobus e pullman arrivino a scuola, al lavoro o al centro commerciale in modo più sicuro e per aiutare i conducenti a evitare il contagio il più possibile". (