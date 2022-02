Opel: il progetto sulle nuove tecnologie di illuminazione

Opel e il Politecnico di Darmstadt hanno avviato un progetto di ricerca comune sulle nuove tecnologie di illuminazione. Questa collaborazione fa parte della rete globale di ricerca che Stellantis ha creato con importanti università. Nei 15 "OpenLab" esistenti si acquisiscono conoscenze scientifiche da utilizzare per i sistemi tecnologici delle future generazioni di veicoli.

La partnership strategica con il Politecnico di Darmstadt, il primo OpenLan Stellantis in Germania, consentirà di entrare in una nuova epoca delle tecnologie di illuminazione. Stellantis dal canto suo finanzia tre dottorandi presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica dell'università, inizialmente per i prossimi quattro anni.

"I sistemi di illuminazione adattivi avanzati non si limitano a illuminare la strada in funzione delle condizioni esistenti - ha detto Uwe Hochgeschurtz, ceo di Opel - Sono collegati a numerosi sistemi di assistenza e rendono la guida più sicura e più comoda. Insieme al Politecnico di Darmstadt, intendiamo sviluppare e portare sul mercato sistemi di illuminazione altamente tecnologici. Siamo felici di collaborare con gli scienziati e i ricercatori del Politecnico di Darmstadt".

L'anteriore della Opel Manta GSe ElektroMOD con il Pixel-Vizor dimostra già come sia possibile aumentare la sicurezza nel traffico stradale con sistemi di illuminazione innovativi. "Abbiamo una visione olistica del tema della luce.

La luce è molto importante in numerosi ambiti dell'automobile, ben al di là dei soli fari anteriori", ha spiegato Philipp Röckl, lead innovation engineer Exterior Lighting.

La ricerca nell'OpenLab del Politecnico di Darmstadt si concentra quindi sull'ulteriore sviluppo dei sistemi di comunicazione e di assistenza alla guida, sui fari anteriori adattivi, sui fari posteriori, sull'illuminazione dell'abitacolo e sulle fonti luminose in generale. Il progetto di ricerca finanziato studierà un sistema intelligente di fari anteriori e posteriori in grado di adattarsi autonomamente e in maniera ottimale all'ambiente e alla situazione del traffico, oltre ad altri fattori. I primi test con un prototipo sono previsti già per la fine dell'anno.

"Con questa tecnologia vogliamo rivoluzionare l'illuminazione automobilistica e accompagnarne lo sviluppo in tutte le fasi, dalla ricerca alla realizzazione di prototipi, fino al collaudo e al prodotto finale", ha dichiarato il Professor Tran Quoc Khanh, responsabile del Dipartimento di Sistemi di illuminazione adattivi ed elaborazione visiva presso il Politecnico di Darmstadt.