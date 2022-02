Hyundai Transys, la seduta in auto del futuro è sostenibile

La seduta in auto del futuro, per Hyundai Transys, produttore globale di parti per auto e affiliata di Hyundai Motor Group, è in un concept CMF (colori-materiali-finiture). La società ha sviluppato nuovi pellami sostenibili e altri materiali rigenerati in collaborazione con produttori italiani e coreani, per creare un concetto di seduta innovativa, partendo dagli scarti del processo di concia.

Il progetto di seduta incarna il valore di sostenibilità attraverso l'uso di materiali rigenerati nel concept di design 'Da Seul a Milano', che collega le due città attraverso colori e motivi. In particolare le due tonalità principali, il cosiddetto 'Grigio Seul', che richiama il paesaggio metropolitano della capitale coreana e le vette di granito, e il 'Marrone Milano' che fa riferimento agli edifici classici e alle concerie della città italiana. Inoltre, le luci della città di Seul sono tradotte in pixel, mentre l'imponente cattedrale gotica di Milano viene riprodotta attraverso le strisce.

I pellami conciati vengono utilizzati nelle porzioni del sedile in cui è richiesta resistenza, mentre le parti intessute vengono utilizzate sul retro dello schienale, riducendo gli scarti di pellame derivanti dal taglio. Gli scarti di pellame sono stati finemente macinati e rigenerati sotto forma di filato, successivamente combinato con filati realizzati da bottiglie in PET riciclato per creare un esclusivo tessuto rigenerato per l'area del pavimento.