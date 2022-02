Bosch: officine sempre più efficienti ed aggiornate

Dopo VW, Audi, Seat, Škoda e Cupra, Bosch include anche FCA nella funzione Secure Diagnostic Access (SDA). La soluzione centralizzata, standardizzata e integrata nel software di diagnosi ESI[tronic] 2.0 Online consente un accesso diretto ai dati protetti dei veicoli e unifica le modalità individuali dei costruttori integrandole nella funzione diagnosi centraline del software Bosch Online. In questo modo, le officine sono in grado di eseguire non solo le attività diagnostiche passive, ma anche quelle attive, per le quali spesso le singole case costruttrici richiedono un accesso a pagamento. Tramite il proprio ID Bosch gli utenti ottengono un accesso completo anche ai contenuti diagnostici protetti dei veicoli FCA, senza la necessità di effettuare una registrazione a pagamento sul portale della casa automobilistica. Per ottenere il proprio ID Bosch personale all'operatore dell'officina basta effettuare una sola registrazione gratuita iniziale. In questo modo le officine risparmiano tempo e denaro aumentando l'efficienza delle diagnosi del veicolo. In particolare, le officine multimarca con la funzione SDA garantiscono la loro competitività poiché sono in grado di continuare a eseguire diagnosi complete sui veicoli dei diversi costruttori in modo rapido ed efficiente. Per supportare le officine nelle attività di riparazione e manutenzione, garantendo maggiori efficienza e qualità, Bosch continua inoltre a sviluppare e implementare i dati delle case costruttrici in ESI[tronic] 2.0 Online. Le informazioni relative alla manutenzione, agli schemi elettrici, ai guasti noti e all'equipaggiamento, quelle aggiuntive come il catalogo ricambi diesel ed elettrici, le istruzioni di riparazione dei componenti e i tempari con il software di diagnosi di Bosch sono ora consultabili online e costantemente aggiornate. Per accedere basta semplicemente avere una connessione internet. La quantità di informazioni viene costantemente incrementata e include case automobilistiche come Mercedes-Benz, BMW, Fiat, Honda e Ford, alle quali si aggiunge la recente integrazione di Porsche. Per tutti i modelli più venduti di Porsche, gli utenti potranno effettuare operazioni come panoramica di sistema, reset service, cambio batteria e calibrazione del sistema di assistenza alla guida (ADAS), a cui si aggiungeranno altri contenuti con successivi aggiornamenti.