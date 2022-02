Polestar per prossima 4 porte GT sceglie alluminio incollato

Polestar, l'azienda fondata da Volvo Cars e Geely Holding nel 2017 come nuovo produttore svedese di auto elettriche premium, è impegnata per rendere il suo nuovo modello Polestar 5 più veloce, più leggero e più dinamico.

Questi risultati saranno raggiunti anche grazie alla nuova piattaforma in alluminio incollato sviluppata internamente dal team di ricerca e sviluppo (oltre 280 ingegneri) di Polestar a Coventry nel Regno Unito.

La piattaforma in alluminio 'tailor made' apre nuove possibilità dal punto di vista della rigidità e sicurezza e permette soprattutto un innovativo processo di produzione che consente di costruire nello stesso momento la piattaforma e la struttura della carrozzeria della prossima Polestar 5, che è una GT 4 porte elettrica.

L'alluminio incollato risulta leggero e rigido, ed offre anche vantaggi ambientali. Polestar potrà utilizzarlo grazie all'impegno dei sui ingegneri - tutti o quasi provenienti dal mondo della Formula 1 e dei piccoli costruttori britannici di auto sportive - che hanno risolto questa sfida sviluppando un processo di produzione completamente nuovo e più veloce.

Polestar prevede che la carrozzeria bianca (piattaforma e carrozzeria completate ma non verniciate) pesino meno di quella delle auto nei segmenti più piccoli, contribuendo a migliorare l'efficienza del veicolo, l'autonomia dei veicoli elettrici del mondo reale e la reattività dinamica.

"Il nostro team di ricerca e sviluppo nel Regno Unito è una delle più grandi risorse di Polestar . ha commentato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - la loro esperienza ingegneristica e tecnologica, ma anche creativa, ci ha consentito di sviluppare costruzioni per auto sportive avanzate e leggere. Questo distinguerà Polestar negli anni a venire". (ANSA).