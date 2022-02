Pirelli, nuova generazione Scorpion guarda al futuro

Cambiano le auto ma la costante di Pirelli si conferma nel celebre messaggio 'La potenza è nulla senza controllo', anche in tempi SUV e in vista di un futuro sempre più elettrico. Proprio in quest'ottica Pirelli si è mossa anche per il completo rinnovamento della gamma Scorpion, dedicata proprio agli Sport Utility Vagon e presentata questa mattina nel corso di un evento dedicato.

Al centro dello studio per arrivare ai nuovi pneumatici, le particolarità dei SUV, caratterizzati da un peso maggiore, dal baricentro alto e da meccaniche e dinamiche di guida che li differenziano rispetto a berline o station wagon. Da qui, la necessità di poter contare su pneumatici con prestazioni dedicate. Proprio a queste esigenze risponde la nuova gamma di pneumatici Scorpion, che trasferisce al mondo SUV molte delle innovazioni tecnologiche recentemente introdotte da Pirelli nella nuova famiglia Cinturato, con specifici adattamenti per questi veicoli.

"Abbiamo da poco celebrato i 150 anni di Pirelli - ha commentato Francesco Sala, Executive Vice President Region Europe di Pirelli - e proseguiamo il nostro viaggio nel settore dei SUV, destinato ad acquisire sempre più importanza nel mercato globale. Passione e tecnologia continuano ad essere le nostre linee guida, assieme alla sostenibilità. Il mercato dell'automobile si sta muovendo verso un grande cambiamento, con la mobilità elettrica, per la quale noi proponiamo una gamma di pneumatici specifici e che non scendono a compromessi con il piacere di guida".

Il risultato del lavoro fatto in Pirelli è una gamma di pneumatici dalle tecnologie moderne, capaci di adattarsi alle prestazioni delle auto di oggi, comprese quelle con le motorizzazioni elettriche o ibride plug-in, con i nuovi prodotti riconoscibili per la marcatura 'Elect' sul fianco. Per la nuova gamma, composta dall'estivo Scorpion, dallo Scorpion All Season SF2 e dal nuovo invernale Scorpion Winter 2, Pirelli ha applicato il proprio approccio di progettazione 'Eco-Safety', che punta a coniugare un basso impatto ambientale (bassa resistenza al rotolamento, ridotto rumore di rotolamento ed elevato chilometraggio) alle migliori prestazioni legate alla sicurezza di guida (brevi spazi di frenata, grip, stabilità del veicolo e basso rischio di aquaplaning).

Come testimonial della nuova gamma di pneumatici Pirelli ha puntato sul pilota di rally Andreas Mikkelsen, protagonista anche di un video dedicato ai nuovi prodotti. "L'esperienza che abbiamo maturato nel mondo del Motorsport - ha dichiarato Sala - ci ha permesso di sviluppare un bagaglio di conoscenze importante, che poi trasferiamo anche nella nostra produzione di pneumatici per la strada".