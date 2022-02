Audi: avviati i test in Cina sulla guida autonoma

Dopo aver presentato tre futuristici concept elettrici nel 2021, Audi compie un altro importante balzo in avanti sulla guida autonoma grazie ai test realizzati nella città cinese di Wuxi. Protagonista una Q8 modificata per poter viaggiare senza l'ausilio del conducente: un test che è, di fatto, la prima prova al mondo di un veicolo a guida autonoma su strade pubbliche con comunicazione V2X. La città di Wuxi, infatti, è un modello di smart-city con tanto di strade dotate di sensori specifici per la comunicazione con i veicoli. La comunicazione V2X (Vehicle-to-everything, che si può tradurre con "Veicolo verso qualsiasi cosa") consente ai veicoli di connettersi direttamente tra loro, con l'infrastruttura circostante e con gli altri utenti della strada. Una funzionalità essenziale per una guida altamente e completamente autonoma, in particolare in termini di sicurezza stradale. Ad esempio, il veicolo è in grado frenare automaticamente per evitare impatti con altre vetture e pedoni, anche se il conducente non si è reso conto dell'imminente pericolo. Inoltre, accosta in maniera autonoma in presenza di veicoli di emergenza in avvicinamento, come ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco, e utilizza la connettività V2I (Vehicle-to-infrastructure) per il servizio sulle informazioni relative ai semafori. "Audi ha fatto un salto di qualità con le sue tecnologie IoV (Internet of Vehicles). Qui in Cina, abbiamo un'opportunità unica per testare queste tecnologie su strada e presentarle al pubblico" ha affermato Michael Hofmann, Vicepresidente Esecutivo per Ricerca & Sviluppo di Audi China. "Non solo stiamo testando per la prima volta al mondo la guida completamente autonoma di livello 4 con i segnali V2X su strade pubbliche, ma stiamo anche utilizzando per la prima volta la tecnologia IoV per inserire i dati nel sistema di guida autonoma del veicolo".