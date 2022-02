Renault, al lavoro per motore elettrico di nuova generazione

Il Gruppo Renault, Valeo e Valeo Siemens eAutomotive hanno annunciato la firma di un protocollo d'intesa per la progettazione, sviluppo congiunto e produzione in Francia di un motore elettrico di nuova generazione, che consenta di eliminare le terre rare. I tre partner metteranno insieme le loro competenze per progettare un sistema di propulsione elettrica, per un fabbisogno energetico inferiore e senza terre rare. Nell'ambito della partnership, ognuna delle tre aziende contribuirà allo sviluppo e alla produzione dei due principali componenti del motore elettrico, ovvero rotore e statore.

Renault svilupperà e produrrà un rotore basato sulla tecnologia EESM (Electrically Excited Synchronous Motor o motore sincrono a eccitazione elettrica), che, progettato senza terre rare, consentirà di incrementare il rendimento energetico. Oltre alla fornitura di componenti basati sulle migliori competenze dei singoli partner, anche l'architettura generale del motore per il Gruppo Renault sarà progettata da Renault.

Valeo e Valeo Siemens eAutomotive svilupperanno e produrranno invece lo statore. Grazie alle capacità che consentono di incorporare nello statore una maggiore densità di rame, Valeo è in grado di generare più potenza senza consumare più energia elettrica. Il Gruppo Renault, Valeo e Valeo Siemens eAutomotive saranno, quindi, i primi a produrre su vasta scala un motore elettrico da 200kW progettato senza terre rare già dal 2027. La produzione del motore per rispondere al fabbisogno del costruttore automobilistico avverrà presso lo stabilimento Renault di Cléon, in Normandia.

"Siamo contenti di collaborare con Valeo - ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault - le cui competenze sono ben note a livello mondiale. Insieme progetteremo e svilupperemo una nuova generazione di motori elettrici ad alta tecnologia, prodotti nel nostro stabilimento di Cléon. Questa partnership è un'ulteriore dimostrazione della nostra capacità di essere all'avanguardia della rivoluzione elettrica e di porre in Francia le radici della nuova catena del valore del settore automotive".