Motore Chevrolet V8 ZZ632 'Crate' 1000 Cv, iniziate consegne

Impegnata, e non solo di facciata, nella trasformazione della sua gamma e dei suoi stabilimenti per arrivare ad una offerta 100% elettrica, General Motor non rinuncia però a vedere aumentare i propri profitti con soluzioni che sono molto lontane dalle caratteristiche Zero Emisson dei sui ultimi modelli e che vanno invece a soddisfare le richieste (e gli ordini di acquisto) della clientela tradizionale.

Dopo aver presentato al Sema una versione aggiornata del suo poderoso motore Chevrolet V8 ZZ632 'Crate' - cioè della serie che viene consegnata in una cassa di legno (da qui il nome) agli elaboratori e ai costruttori di auto da competizione - GM attraverso la sua divisione Chevrolet Performance ha avviato vendite e consegne di questo 'mostro' a benzina che a fronte di una cilindrata di 632 cubic inches (cioè 10,348 litri) eroga senza turbo o aggiunte elettriche la bellezza di 1004 Cv.

Poco importa, dunque, se la tecnologia è quella di origine dei 'big block' V8, tanto cari agli appassionati delle auto custom, dei dragster e degli altri veicoli impiegati nelle gare di accelerazione sul quarto di miglio. Ad ogni consegna nelle casse di GM entrano ben 38mila dollari e questo flusso di denaro - va sempre ricordato - è quello che sostanzialmente permette di annunciare e dedicare miliardi d'investimenti ai veicoli elettrici.