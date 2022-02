Jaguar I-Pace, arriva Alexa e un nuovo Black Pack

Tecnologia rinnovata e un nuovo Black Pack per Jaguar I-Pace. Per l'elettrica della casa del giaguaro è infatti ora disponibile una tecnologia ancora più incentrata sul guidatore e nuovi elementi stilistici che ne esaltano il design. Il SUV interamente elettrico sarà il primo veicolo Jaguar ad essere dotato del controllo vocale Amazon Alexa. il modello, vincitore di 88 premi automobilistici in tutto il mondo, è anche il precursore delle Jaguar di domani che, dal 2025, si rinnoveranno completamente verso la direzione dell'elettrificazione.

Oggi la Jaguar I-Pace sarà il primo veicolo Jaguar ad essere dotato del controllo vocale Amazon Alexa, che, integrata nell'auto, porterà la familiare praticità di Alexa all'interno della I-Pace e offrirà una naturale interazione vocale con alcune funzionalità del sistema Pivi Pro, compresa la navigazione, la riproduzione multimediale, le telefonate e l'integrazione con gli smart device compatibili. Dopo il lancio sulla I-PACE, tutti i nuovi modelli Jaguar saranno equipaggiati con Alexa.

Richieste come 'Alexa portami a casa', 'Alexa riproduci la mia playlist' e 'Alexa mostrami le caffetterie nelle vicinanze' potranno essere eseguite vocalmente. Gli attuali proprietari di modelli I-PACE con Pivi Pro, riceveranno un messaggio di notifica tramite il quale potranno eseguire l'aggiornamento SOTA (Software Over The Air).

Non solo tecnologia, però, tra le novità di I-Pace. I clienti che desiderano implementare il design della propria Jaguar elettrica, hanno ora l'opportunità di scegliere il nuovo Black Pack che prevede una finitura Gloss Black per la griglia, per la cornice della griglia, per i bordi dei finestrini laterali, per le calotte degli specchietti retrovisori e per i badge posteriori. Inoltre, fanno parte della dotazione anche i cerchi da 22 pollici a doppie razze 'Style 5056' sempre con finitura Gloss Black, uno spoiler posteriore e le sospensioni pneumatiche. Per la prima volta, la I-PACE sarà disponibile anche nella colorazione Ostuni White.

"Jaguar I-Pace, oggi con Alexa - ha commentato Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia - è ancora più coinvolgente e connessa. L'esuberante premium suv 100% elettrico è il fiore all'occhiello della nostra strategia globale di elettrificazione e dello straordinario percorso evolutivo di Jaguar".