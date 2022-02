Koenigsegg, innovazione elettrica spinta con Quark e Terrier

Il celebre costruttore svedese Koenigsegg, che ha recentemente presentato la sua hypercar ibrida plug-in Gemera fa 1.700 Cv, prosegue nel suo impegno sul fronte della transizione elettrica, immaginando un futuro fatto di soluzioni innovative che possano superare i limiti prestazionali oggi ottenuti con le tecnologie e i materiali attuali.

Grazie alle capacità di Dragos-Mihai Postariu, un ingegnere rumeno a capo della Electric Motor Design di Koenigsegg, sono stati realizzati due soluzioni propulsive che - attraverso la leggerezza, la compattezza e l'elevata potenza - potrebbero servire per motorizzare auto elettriche ad altissime prestazioni ben più compatte e leggere rispetto alle attuali. Il motore Quark mescola l'architettura radiale con quella assiale per unire l'elevata potenza dei primi con l'elevata coppia di quelli assiali. Pesante 30 hq, secondo Koenigsegg può diventare ancora più leggero arrivando - senza le funzioni di trasmissione extra le hypercar - sotto i 28,5 kg e diventando ancora più adatto per applicazioni diverse da quelle automobilistiche, come aerospaziale, VTOL e nautica.

La seconda 'invenzione' del costruttore svedese si chiama invece David: è un inverter SIC (carburo di silicio) a 6 fasi che viene impiegato nel Terrier, un altro dei nuovi prodotti del marchio svedese destinati anche a clienti esterni. Il Terrier - in realtà - è un unità di azionamento elettrico complet, ad esempio per equipaggiare un assale posteriore - in quanto unisce due Quark con un David. In base a quanto dichiarato da Koenigsegg Terrier potrebbe erogare 1.200 Nm di coppia e 500 kW (pari 670,5 Cv) come potenza massima. Il tutto in una costruzione egualmente leggera visto che pesa poco più di 75 kg. Oltre ai motori, secondo Koenigsegg, anche le batterie offrono molti margini di miglioramento. Ma questa sarà una prossima storia.