Mercedes si accorda con ProLogium per le batterie del futuro

Mercedes-Benz e ProLogium, leader nelle batterie a stato solido, hanno firmato un accordo di cooperazione tecnologica per sviluppare celle batteria di prossima generazione. I primi veicoli sperimentali Mercedes-Benz dotati di batterie allo stato solido, co-sviluppate con ProLogium, dovrebbero essere introdotti nei prossimi anni.

Le società hanno anche concordato una roadmap che prevede l'integrazione della tecnologia delle batterie a stato solido in una gamma di veicoli passeggeri nella seconda metà del decennio. Ricordiamo che le batterie allo stato solido, rispetto a quella al litio, garantiscono ricariche più rapide e maggiore autonomia a parità di dimensioni.

Mercedes-Benz è pronta ad offrire un portfolio di vetture esclusivamente elettriche entro il 2030, ove le condizioni di mercato lo permetteranno. Attraverso la cooperazione con aziende leader del settore che stanno rapidamente sviluppando la tecnologia di batterie allo stato solido, Mercedes-Benz sta spingendo avanti le sue attività di ricerca e sviluppo, promuovendo ulteriori salti tecnologici nel campo delle batterie ed espandendo continuamente la sua rete di partner tecnologici di alto livello per assicurarsi l’accesso alle tecnologie più aggiornate.

ProLogium, nel campo delle batterie, rappresenta un partner decisamente forte con cui avviare progetti futuri. Markus Schäfer, Membro del Board of Management di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, Chief Technology Officer responsabile Development e Procurement ha dichiarato: "Siamo convinti che autonomia ed efficienza siano i nuovi parametri di riferimento del settore per le auto elettriche. La tecnologia allo stato solido aiuta a ridurre le dimensioni e il peso della batteria. Questo è il motivo per cui stiamo collaborando con aziende come ProLogium, per garantire che Mercedes-Benz continui ad aprire nuove strade nel settore automobilistico - a beneficio dei nostri clienti".

In base all'accordo, Mercedes-Benz prenderà un posto nel consiglio di amministrazione di ProLogium. L'investimento di Mercedes-Benz sarà utilizzato per sostenere lo sviluppo della tecnologia e il piano di ProLogium di creare un polo produttivo in Europa.