Nissan Qashqai, una app per usare al meglio tutte novità

Una Appa al servizio del nuovo modello di Nissan Qashqai, per sfruttarne tutte le potenzialità.

L'applicazione dedicata al nuovo veicolo della casa nipponica si chiama Nissan Driver's Guide e può essere scaricata su dispositivi mobili Apple (tramite App Store) e Android (tramite Play Store). Grazie alla app e con pochi tocchi sullo schermo dello smartphone, è possibile capire il funzionamento e l'utilizzo delle tecnologie di bordo e della strumentazione, come regolare sedili, volante, luci, specchietti, conoscere il significato delle spie luminose del quadro strumenti, capire come gestire il sistema di trazione 4x4 o aggiornare le mappe del navigatore.

A servizio dell'utente c'è un'ampia gamma di immagini, didascalie e descrizioni che fanno di Nissan Driver's Guide molto più di un manuale d'uso in formato elettronico, tanto da risultare utile non solo a chi possiede già un nuovo Qashqai, ma anche chi ne sta valutando l'acquisto. Tra le tante novità introdotte sul nuovo Qashqai, l'app è un comodo strumento per conoscerle e utilizzarle al meglio.

Si comincia dal nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3" ad alta definizione, che può essere configurato per la navigazione, passando per l'Head Up Display da 10,8", che proietta informazioni sull'itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza, nel campo visivo del guidatore, oppure ancora il sistema di assistenza alla guida ProPILOT, che ora legge i segnali stradali, acquisisce i dati dal navigatore e adatta automaticamente la velocità della vettura anche nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali.

Nissan Driver's Guide integra inoltre una funzione di Realtà Aumentata, grazie alla quale è possibile conoscere il dettaglio di funzioni e comandi della vettura. Basta puntare la fotocamera dello smartphone sul volante, sul sistema di infotainment (navigatore e impianto audio) o sul sistema di climatizzazione e selezionare il comando per il quale si vogliono conoscere dettagli e funzionamento.