Nokian Tyres Outpost AT, parola d'ordine 'estendere confini'

Si chiama Outpost AT il nuovo pneumatico di casa Nokian ed è pensato per estendere i confini della massima trazione possibile. Estrema durata, resistenza alle forature e possibilità di poter contare su una guida sicura in tutte le condizioni, sono alcuni degli obiettivi che Nokian si è infatti prefissa per la realizzazione del nuovo prodotto, concepito per SUV, crossover e camion leggeri, alle prese con viaggi su qualsiasi strada o fuori strada.

Modellato in modo da aiutare gli automobilisti ad affrontare le superfici più difficili, Outpost AT è progettato anche in modo specifico per rendere il lavoro produttivo e il tempo libero sempre più senza vincoli in quanto a tipologie di percorsi. Il produttore di pneumatici venderà il nuovo prodotto all-terrain su scala globale, in virtù del fatto che la nuova famiglia di pneumatici Outpost sosterrà fortemente gli obiettivi di crescita di Nokian Tyres nei prossimi anni.

Tra le caratteristiche principale del nuovo arrivato in casa Nokian, c'è un battistrada 'aggressivo' che è stato modellato appositamente per aiutare SUV, crossover e pickup a superare le varie sfide presenti su strada e rinforzato con Aramid Shield, ovvero fibre aramidiche resistenti alle forature incorporate sotto il battistrada per fornire un'estrema resistenza alle superfici accidentate e agli ostacoli su strada. Certificato con il fiocco di neve nella montagna a tre cime, con la sua mescola di gomma adattabile lo pneumatico, Outpost AT offre quindi una guida confortevole e sicura su qualsiasi superficie e in qualsiasi condizione atmosferica.

"Nokian Tyres è rinomata per il suo profondo know-how nella tecnologia degli pneumatici - ha affermato Olli Seppälä, responsabile R&D di Nokian Tyres - e per la versatilità dei test che aiutano a mantenere gli automobilisti al sicuro anche in condizioni estreme. Outpost AT è l'ultimo esempio di questo impegno e rappresenta la nostra offerta più tecnologica per i conducenti di SUV e camion leggeri. Abbiamo trascorso anni a progettare e testare questo pneumatico, incorporando nuove funzionalità che lo renderanno un'opzione durevole e versatile su strada e fuori strada".

Il Nokian Tyres Outpost AT presenta uno speciale disegno 3D che riflette la diversità del terreno e che è progettato per affrontare, migliorando l'aderenza e la maneggevolezza su qualsiasi superficie, dall'asfalto caldo al fango morbido, dalla neve alle strade sterrate. I Summit Sidewalls, picchi nella parte superiore dei fianchi dello pneumatico, offrono extra grip quando lo pneumatico affonda in superfici morbide e hanno un design esteticamente sorprendente. Le incisioni della spalla consolidano l'aderenza dello pneumatico nel punto in cui i fianchi incontrano il disegno del battistrada. I Canyon cuts, scanalature che si formano all'incrocio tra il battistrada 3D e le spalle, consentono poi ai conducenti di sentire un'aderenza extra quando incontrano superfici imprevedibili, tra le quali fango e neve.