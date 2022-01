BMW iX Flow, il Suv diventa cangiante con un bottone

Al Ces di Las Vegas l'auto cangiante diventa realtà con la presentazione della BMW iX Flow, in grado di cambiare colore con la semplice pressione di un pulsante.

Miracoli della tecnologia, nella fattispecie sviluppata dalla casa dell'Elica in collaborazione con E-Ink.

I cambiamenti di colore, che avvengono in maniera fluida, sono possibili grazie ad un rivestimento sviluppato appositamente per la carrozzeria, che si adatta precisamente ai contorni di ogni Sports Activity Vehicle di BMW. Attraverso il pulsante si imprime un impulso elettrico per attivare la tecnologia elettroforetica, che porta in superficie diversi pigmenti di colore, facendo assumere alla carrozzeria la colorazione desiderata.

"La BMW iX Flow è un progetto di ricerca e di design avanzato, e riflette il modo di pensare orientato al futuro per cui BMW è conosciuta", ha detto Adrian van Hooydonk, responsabile design del Gruppo BMW.

La tecnologia E Ink apre nuove strade per le modifiche all'aspetto del veicolo in base alle preferenze estetiche del conducente, al suo umore, alle condizioni ambientali o anche alle esigenze funzionali.

BMW iX Flow porta al debutto una nuova tecnologia che allarga le frontiere delle varie forme di personalizzazione dei veicoli futuri, tanto all'esterno quanto all'interno dell'abitacolo.

"Queste tecnologie danno al conducente la libertà di esprimere diverse sfaccettature della propria personalità e di cambiare l'esterno del veicolo a suo piacimento ogni volta che si siede nell'auto, se lo desidera - dice Stella Clarke, capo progetto per la BMW iX Flow in collaborazione con E Ink - Così come la moda o gli status pubblicati sui canali social, l'estetica dell'auto ritrae l'umore del guidatore raccontando qualcosa anche della sua vita quotidiana".