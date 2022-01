Togg, futuro mobilità tra blockchain e smart contract

Un piano di sviluppo firmato da Togg e Ava Labs, per il lancio di servizi dedicati alla mobilità sicura e basati su smart contract. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi in occasione del CES di Las Vegas, dove il brand tecnologico globale specializzato nella mobilità e Ava Labs, il team di supporto per lo sviluppo della blockchain aperta Avalanche, hanno annunciato la collaborazione che punta a rivoluzionare la mobilità di tipo autonomo e smart.

L'annuncio arriva dopo l'esplorazione dell'applicazione della blockchain e delle tecnologie correlate per più di un anno da parte di Togg, intrapresa come parte del progetto USECASE Mobility, per espandere le funzionalità degli strumenti di mobilità e dei device smart in modo da renderli molto più di una 'semplice' automobile. La ricerca ha portato alla blockchain aperta Avalanche, che è risultata essere una piattaforma veloce e affidabile, grazie alle estese fasi di ricerca e sviluppo di cui ha goduto.

"Togg lancia oggi a livello globale molte prime assolute per sottolineare il ruolo della digital economy nel mondo della mobilità - ha dichiarato Gürcan Karakaş, CEO di Togg - e stiamo sviluppando un'infrastruttura blockchain per un'esperienza digitale nativa del possesso e utilizzo di prodotti e servizi Togg. La nostra collaborazione con Ava Labs si basa sul portare l'esperienza degli utenti Togg a un livello superiore, andando oltre le automobili per consentire a partner, utenti e non-utenti Togg in tutto l'ecosistema di mobilità, di beneficiare di questa piattaforma".

Basandosi sulla trasformazione dell'esperienza degli utenti nel settore della telefonia mobile negli ultimi 15 anni, Togg intende espandere e accelerare una simile rivoluzione anche in campo automotive, attraverso la comunicazione IoT e M2M, che offre molte possibilità. Il sistema di navigazione Togg sarà intermodale, il che significa che l'utente potrà completare il proprio viaggio utilizzando diverse soluzioni di trasporto. Ad esempio, un utente potrà parcheggiare il proprio dispositivo smart Togg in una stazione di ricarica per veicoli elettrici prenotata in anticipo e prendere uno scooter elettrico riservato per l'ultimo miglio, per poi continuare il viaggio utilizzando un servizio di noleggio con conducente. L'ecosistema di Togg consentirà pagamenti automatici, veloci e sicuri per tutti quei servizi che utilizzano la tecnologia blockchain e gli smart contract.