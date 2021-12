Cnh: Iveco con Air Liquid per veicoli pesanti a idrogeno

Iveco ha firmato un memorandum d'intesa con Air Liquide, leader mondiale nei gas, nelle tecnologie e nei servizi per l'industria e la sanità, per sviluppare la mobilità a idrogeno in Europa. Entrambi i partner dedicheranno mezzi e risorse allo studio del lancio di veicoli pesanti elettrici a celle a combustibile per il lungo raggio, insieme all'installazione di una rete di stazioni di rifornimento di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio lungo i principali corridoi di trasporto transeuropei.

In parallelo, entrambe le società promuoveranno congiuntamente iniziative per incoraggiare la mobilità a idrogeno, coinvolgendo tutte le parti interessate dell'intera catena del valore.

Questa partnership è in linea con la collaborazione che le due aziende hanno in corso nel progetto Hyammed (Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Ecologie et Durable) nel sud della Francia, per sviluppare la prima flotta europea di camion elettrici a celle a combustibile da 44 tonnellate associati alla prima stazione di rifornimento di idrogeno ad alta pressione da 1 tonnellata/giorno, con l'obiettivo di decarbonizzare la mobilità delle merci a lungo raggio in Europa.

"Siamo impegnati nello sviluppo di un'economia dell'idrogeno e siamo entusiasti di collaborare con Air Liquide nella ricerca del modo più efficace per fornire agli operatori questo carburante alternativo sostenibile", commenta Luca Sra, presidente designato della Business Unit Truck di Iveco Group.

"È essenziale che ci concentriamo tutti sul raggiungimento degli obiettivi globali di zero emissioni nette di CO2, lavorando insieme per spingere l'industria a raggiungere questo obiettivo più velocemente". Matthieu Giard, vice lresidente, membro del Comitato Esecutivo che supervisiona le attività idrogeno di Air Liquide, ha dichiarato: "L'idrogeno può contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni del settore dei trasporti, poiché è particolarmente adatto per i veicoli pesanti a lungo raggio".