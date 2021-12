Bipi: con LoJack salgono a bordo sicurezza e tecnologia

LoJack Italia, società leader nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, ha avviato una collaborazione con Bipi, a sua volta protagonista nel settore degli abbonamenti auto attiva in Italia, Spagna e Francia. La partnership prevede l'installazione a bordo delle automobili multimarca del parco vetture Bipi delle soluzioni di mobilità connessa di LoJack. In caso di furto la tecnologia Stolen Vehicle Tracking (SVT) di LoJack agevolerà il ritrovamento e recupero del veicolo grazie alla presenza sul territorio del Team Sicurezza LoJack, esperti nelle attività di ricerca e recupero dei veicoli rubati, proteggendo il valore del parco auto. Tramite lo stesso dispositivo il cliente o il gestore dei veicoli potrà, inoltre, ottenere dati relativi al chilometraggio in maniera aggregata (così da tutelare la privacy dei clienti Bipi) e pianificare la manutenzione ordinaria nel momento più opportuno attraverso l'App LoJack Connect, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, contenimento dei costi, sicurezza sulle strade e miglioramento della gestione del ciclo di vita del parco auto e dell'esperienza di guida. Bipi, con il suo servizio di abbonamento auto, ha raggiunto negli ultimi tre anni più di 10.000 clienti, che oggi possono personalizzare il proprio abbonamento in base alle proprie necessità, scegliendo la durata desiderata (da uno a 36 mesi), il limite di chilometraggio, la marca e il modello dell'auto. La partnership che prevede l'installazione delle soluzioni di mobilità connessa LoJack a bordo della flotta Bipi prende avvio oggi, oltre che in Italia, anche sui mercati spagnolo e francese. "Siamo entusiasti di aggiungere le soluzioni di mobilità connessa di LoJack ai nostri servizi integrati per i clienti di Bipi. Gli esperti di telematica e soluzioni SVT di LoJack sono stati fondamentali e hanno collaborato con noi per apportare un valore concreto ai nostri abbonati e una maggiore efficienza alla nostra flotta", spiega Hans Christ, co-founder e CEO di Bipi. "Ora disponiamo dell'intelligenza connessa per proteggere tutti i nostri veicoli. Che stiano guidando a Madrid, Parigi o Milano, i nostri clienti possono stare tranquilli sapendo che Bipi e LoJack sono pronti ad assisterli ovunque sia necessario". Maurizio Iperti, Senior Vice President di LoJack EMEA e Amministratore Delegato di LoJack Italia, risponde: "Bipi rappresenta un'alternativa emergente al noleggio a breve termine e al leasing a lungo termine che soddisfa le aspettative dei clienti di oggi per una massima flessibilità e libertà di scelta. A fronte delle attuali difficoltà vissute da case automobilistiche, concessionari e driver per l'assenza di veicoli, Bipi offre una nuova forma di mobilità che presenta elevate aspettative di crescita futura", prosegue Iperti, che aggiunge: "la presenza del nostro network in Europa e nel Regno Unito ci pone come partner ideale di Bipi nella gestione della sua flotta paneuropea, accompagnandola nell'espansione in altre regioni d'Europa".