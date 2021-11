Opel Mokka, con 'Pure Panel' design e tecnologia a bordo

Per Opel Mokka design e tecnologia sono le protagoniste anche nell'abitacolo. Le innovazioni di nuovo Mokka non si esauriscono infatti al design esterno, ma, al contrario, proseguono anche all'interno, in particolare grazie alla plancia Opel Pure Panel. Al centro del nuovo approccio progettuale Opel ci sono i due ampi schermi digitali che puntano a fornire al guidatore solo le informazioni utili nel momento specifico della guida o quelle richieste, eliminando quelle inutili e distraenti.

Il display in alta risoluzione da 12" è visibile attraverso il volante e fornisce in maniera chiara le informazioni essenziali per il conducente. In particolare, su Mokka-e le informazioni relative alla propulsione si arricchiscono della visualizzazione per le differenti fasi che riguardano i flussi di energia. Dal recupero di energia in frenata e decelerazione, allo sfruttamento della massima potenza disponibile, grazie al rilascio istantaneo della coppia motore.

Con la modalità di guida ECO, Mokka-e punta all'estrema efficienza energetica per un'autonomia estesa: tutti i sistemi nel veicolo e la potenza del motore vengono modellati per questa finalità ultima. La modalità di guida NORMAL si propone invece per l'uso quotidiano, equilibrando prestazioni e consumi di energia. All'opposto, la modalità SPORT è quella in cui la massima coppia e la massima potenza sono messe a disposizione per una guida più dinamica.

La digitalizzazione dello schermo consente al guidatore di scegliere facilmente i parametri da visualizzare, portando in evidenzia anche le informazioni statistiche del computer di bordo. Nell'Opel Pure Panel, a fianco dello schermo principale, si trova il display touch dell'infotainemnt, sensibile al tocco e in alta risoluzione da 10", cui spetta il compito di gestire le numerose funzionalità dell'auto.