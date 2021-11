Kia Italia e Westport Fuel Systems:25 anni di collaborazione

La collaborazione tra Westport Fuel Systems Italia e Kia Italia compie 25 anni. Le Nozze d'argento sottolineano un successo commerciale che ha già superato gli oltre 100.000 veicoli venduti nel mercato italiano ed equipaggiati con la tecnologia GPL fornita da Westport Fuel Systems Italia. La filiale italiana del brand coreano, infatti, si affida all'azienda piemontese per l'installazione after-market di impianti di alimentazione GPL su veicoli nuovi, rispettando tutti i criteri qualitativi ed industriali. Le vetture prodotte da Kia vengono inviate direttamente allo stabilimento di Cherasco (CN) dove avviene la trasformazione. In virtù degli altissimi standard qualitativi e tecnologici, la storica garanzia 7 anni di Kia non viene toccata, mantenendo inalterato tutto il suo valore. Kia ha intercettato perfettamente le opportunità del mercato GPL nazionale, nel quale ha una quota che supera il 14% e grazie al quale ottiene oltre un terzo delle vendite del brand, grazie a modelli quali Picanto, Sportage, Stonic, XCeed, Ceed e Rio.

Il "matrimonio" proseguirà, più vitale che mai e carico di promesse: all'orizzonte c'è il desiderio di espandere l'alimentazione ecologica GPL anche ai modelli ibridi.

"Questo traguardo ci rende orgogliosi ed è spunto per celebrare quanto fatto finora con un attento sguardo al futuro - spiega Giuseppe Bitti Amministratore Delegato di Kia Italia - La soluzione di doppia alimentazione benzina GPL ha fatto la storia di Kia in Italia e oggi, con l'era dell'elettrificazione alle porte, siamo pronti a spingerci oltre. La sfida sarà quella di portare il sistema a GPL su vetture native ibride, una soluzione capace di coniugare al meglio esigenze di clientela che ricercano avanguardia tecnologica con un occhio attento a costi di esercizio e sostenibilità ambientale".