Bentley, nuovi pacchetti di ruote per l'inverno

Una nuova serie di pacchetti ruote invernali, per Bentley che si prepara al cambio stagione. I clienti del marchio britannico che sono interessati a un nuovo look per la loro auto, possono possono infatti scegliere di equipaggiare la propria Bentley per il periodo invernale, con un elegante cerchio in lega da 21", che caratterizza sicuramente la vettura da un punto di vista stilistico e che, soprattutto, garantisce durante i periodi invernali ed a basse temperature migliori prestazioni offerte dagli pneumatici invernali Pirelli per Bentley.



Sono ora disponibili quattro pacchetti di ruote invernali da 21 pollici: uno dedicato a Continental GT, GT Convertible e Flying Spur, uno per Continental GT Speed e due per Bentayga. I proprietari di Continental GT e GT Convertible possono invece ora scegliere per la prima volta in questa stagione invernale il cerchio in lega a 10 razze con finitura verniciata grigio scuro e lucidata a macchina.

I pacchetti ruote forniscono il metodo più semplice per sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali e aiutano a prolungare l'usura degli pneumatici durante l'utilizzo nelle condizioni climatiche ottimali. Gli pneumatici invernali sono molto più efficaci di quelli estivi a basse temperature (sotto i 7 °C / 45 °F) e garantiscono la massima trazione disponibile e prestazioni su asfalto freddo, neve e ghiaccio.

Tre sono le particolari caratteristiche costruttive degli pneumatici invernali lo rendono possibile, ovvero il disegno del battistrada, i bordi extra delle scanalature che aiutano a fornire trazione sulla neve e possono intrappolare i detriti della strada che agiscono come tacchetti temporanei, oltre al battistrada che è visivamente più aperto.

Al resto ci pensa la mescola più morbida di uno pneumatico estivo contenente più silice, che consente ai blocchi di rimanere morbidi ed elastici a temperature più fredde. Gli pneumatici invernali Pirelli di Bentley sono stati progettati specificamente per garantire che l'auto raggiunga la massima trazione possibile durante i freddi mesi invernali e fornire un'esperienza paragonabile alla guida in una giornata asciutta e calda.