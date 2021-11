Daimler e Visa, partnership per pagare dalla Mercedes

Pagare i servizi utilizzati rimanendo comodamente in macchina e senza utilizzare dispositivi. È il risultato della partnership siglata tra Daimler e Visa, che all'atto pratico scatterà nella primavera 2022 per i clienti Mercedes-Benz di Regno Unito e Germania. Il servizio verrà esteso a livello globale in una fase successiva. L'immissione di password o l'utilizzo di dispositivi mobili per l'autenticazione dei pagamenti potrebbe quindi diventare un ricordo poiché sarà il veicolo stesso a porsi come un dispositivo di pagamento con abilitazione biometrica, grazie alla tecnologia di autenticazione di Visa. Gli acquisti possono essere effettuati direttamente dal sistema multimediale Mbux.

Il commercio in auto è diventato un servizio importante nella sfera dei clienti di lusso. La stima per i prossimi due anni indica che le auto connesse supereranno i 352 milioni di esemplari nel mondo, mentre il volume totale dei pagamenti in auto dovrebbe raggiungere circa 86 miliardi di dollari entro il 2025.

La piattaforma di pagamento globale di Daimler Mobility denominata Mercedes pay consente ai clienti di acquistare beni e servizi direttamente nella propria auto, inclusi i servizi Mercedes me, nonché per altri casi d'uso come il rifornimento di carburante e il parcheggio.

"Siamo entusiasti di dare vita per la prima volta a una soluzione nativa per i pagamenti in auto, insieme al nostro partner Daimler Mobility - ha detto il Ceo di Visa Europa Antony Cahill - è significativo che sia i test pilota che le attività di lancio iniziali si stiano svolgendo in Europa, un hub leader nell'innovazione automobilistica. Questo è un ottimo esempio di come il leader mondiale nei pagamenti digitali e l'azienda che ha inventato l'automobile siano in grado di combinare le loro tecnologie per creare la prossima generazione di soluzioni intelligenti per il settore automobilistico".

Gli fa eco Franz Reiner, Ad di Daimler Mobility: "Mercedes pay rappresenta la nostra competenza per i pagamenti in auto, attraverso il quale offriamo ai nostri clienti servizi digitali in tutto il mondo perfettamente integrati nell'ecosistema Mercedes-Benz. In collaborazione con Visa, Daimler mira a offrire pagamenti in auto nativi che soddisfino i requisiti dell'autenticazione in modo sicuro e intuitivo. Non c'è niente di più conveniente e sicuro che autorizzare un pagamento con la propria impronta digitale. Offriamo ai nostri clienti sicurezza non solo durante la guida, ma anche durante il pagamento".