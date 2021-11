Ridecare Bosch, sensori e IoT per car sharing sempre perfetto

Grazie alla sua grande competenza nel settore dei sensori e dei servizi 'connessi' Bosch lancia il sistema Ridecare distinato a rivoluzionare la gestione delle auto condivise. Grazie ad un solo dispositivo, racchiuso all'interno di una sola piccola scatola, il gestore del car sharing può tenere costantemente sotto osservazione la situazione fuori e dentro il veicolo, con immediata segnalazioni di eventuali danni e dell'accensione di una sigaretta nell'auto.

Chi utilizza veicoli in car sharing si aspetta che l'auto sia sicura e che non odori di fumo ed è estremamente fastidioso ritrovarsi un veicolo con graffi e ammaccature o in cui qualcuno ha fumato. Grazie alle nuove soluzioni Ridecare - che Bosch ha sviluppato collaborando con gli operatori delle flotte e i fornitori di servizi di mobilità - questi inconvenienti saranno presto un ricordo del passato. Le prime funzioni proposte di serie da Ridecare è appunto il rilevamento di fumo di sigaretta e di eventuali danni. La scatola sensori realizzata da Bosch si colloca nel veicolo e combina l'analisi dei dati basata sul Cloud utilizzando l'intelligenza artificiale. Questo permette di sapere in tempo reale se il veicolo è stato danneggiato o se ci sono tracce di fumo nell'abitacolo. Gli interventi di riparazione o di pulizia possono così essere svolti più rapidamente, ottimizzando la gestione della flotta.

"Nel car sharing - ha dichiarato Harald Kroeger, membro del board di Bosch - uno dei fattori chiave per la soddisfazione dei clienti è assicurare che gli utenti abbiano sempre un'esperienza di guida e di viaggio sicura e piacevole. Con le soluzioni Ridecare, Bosch sta introducendo un nuovo standard per offrire agli utenti del car sharing un'esperienza migliore", Bosch sta attualmente lavorando su progetti pilota con fornitori leader di servizi di sharing in Asia, Nord America e Germania al fine avviare la produzione in serie del sistema di rilevamento fumo e danni. Di recente Bosch ha anche ricevuto l'approvazione ufficiale del sistema da TÜV Süd, a conferma dell'affidabilità dei propri servizi per le flotte. Rilevare questo tipo di danni con un'unica unità sensori è una novità assoluta nel settore. Le soluzioni disponibili fino a oggi potevano rilevare il fumo o gli incidenti, ma non entrambi assieme.

"Il sistema combinato di rilevamento di Bosch - ha dichiarato Kroeger - è la prima soluzione al mondo che può rilevare affidabilmente e segnalare in modo trasparente sia i danni al veicolo sia la presenza di fumo nell'abitacolo. Inoltre, le scatole sensori sono così precise che non rilevano soltanto gli incidenti, ma anche i danni accidentali durante le manovre di parcheggio come gli urti lievi.

Non appena le informazioni dei sensori sugli incidenti o sul fumo nell'abitacolo sono trasmesse a un Cloud backend, Bosch può utilizzare metodi di intelligenza artificiale (IA) per ricavare l'intensità dell'impatto e classificarlo per il gestore della flotta. Gli algoritmi intelligenti incorporano sia i dati della dinamica di marcia del veicolo sia informazioni aggiuntive quali le condizioni della strada. Questo significa che i fornitori del servizio di sharing possono sapere esattamente se i danni sono puramente estetici oppure se devono essere valutati e riparati immediatamente per assicurare la sicurezza del veicolo.

"I servizi Ridecare sono un'altra dimostrazione del potenziale dell'AIoT, la combinazione di intelligenza artificiale e Internet delle cose - ha ribadito Kroeger - Ora i vantaggi offerti saranno disponibili anche per gli utenti dei servizi di sharing". Inoltre, grazie all'analisi dei dati dell'IA, Bosch è anche in grado di identificare il punto esatto del danno, per esempio il paraurti posteriore o il sottoscocca, semplificando la documentazione e la stima del danno. Combinando poi i dati della scatola sensori con le immagini del sinistro, su richiesta i gestori delle flotte e gli operatori dei servizi di mobilità possono anche ottenere una stima dei costi di riparazione.

Nonostante un calo della domanda durante la pandemia di Coronavirus, gli esperti prevedono un boom nel mercato del car sharing: il mercato dei servizi di mobilità, che sostituiranno le auto di proprietà, vale attualmente in Europa 127 miliardi di dollari, di cui 17 attribuibili al solo mercato tedesco. Secondo la società di consulenza Strategy&, questo potenziale di fatturato potrebbe più che quadruplicare in Europa, raggiungendo i 549 miliardi entro il 2035.