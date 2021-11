Škoda Enyaq iV, 318 bottiglie riciclate per i rivestimenti

Per ogni esemplare di Škoda Enyaq iV, nella sua versione Design Selection Lodge, vengono utilizzate 318 bottiglie di plastica. Per realizzare parte dei rivestimenti interni del primo SUV 100% elettrico Škoda, la casa automobilistica utilizza infatti materiale ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica, in una quantità corrispondente all'incirca alla quantità d'acqua consumata da una persona in otto mesi. Le bottiglie di poliestere vengono riciclate e utilizzate nella produzione dei tappetini, dei pannelli laterali del bagagliaio, delle coperture dei sedili, della plancia e dei pannelli delle portiere.

L'utilizzo della plastica riciclata non si limita al design degli interni, ma riguarda anche l'esterno del veicolo. Per esempio la copertura del sottoscocca e di alcuni dettagli secondari del vano motore sono ottenuti da materiali plastici riciclati. In totale, ogni esemplare di ENYAQ iV impiega oltre 13 chilogrammi di plastica riciclata. "Quando pensiamo all'innovazione nei materiali che vengono utilizzati dal dipartimento Design di Škoda - ha spiegato Stefan Webelhorst, Project Leader del Team Trim&Colour e Allestimenti di ENYAQ iV - pensiamo ovviamente alla sostenibilità. Per questo abbiamo progettato l'allestimento Lodge di Enyaq iV prevedendo l'impiego di materiale derivato da bottiglie di poliestere riciclate".

Škoda Enyaq iV è offerto in sei Design Selection, che vanno a sostituire i classici allestimenti. È possibile scegliere tra le opzioni Studio, Loft, Lodge, Lounge, Suite ed ecoSuite. La Design Selection Lodge, in particolare, si caratterizza per la scelta di materiali ecosostenibili. I rivestimenti dei sedili, infatti, sono composti al 40% da lana vergine naturale certificata dalla Woolmark Company e al 60% da poliestere derivante dalle bottiglie d'acqua riciclate.