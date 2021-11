Cupra Born, connessione di quarta 'generazione'

Si rinnova la connettività sui veicoli del marchio Cupra, con l'arrivo nei Cupra Garage di Born. La nuova arrivata sarà infatti equipaggiata con il nuovo sistema Cupra Connect GEN.4, un sistema evoluto e migliorato per garantire la migliore esperienza d'uso possibile. In particolare, Connect GEN.4 offre al cliente alcune specifiche funzionalità, a partire dalla semplificazione dei punti di contatto con l'attivazione di tutti i servizi di connettività disponibili tramite app e sistema di infotainment della vettura e senza necessità di accedere al portale web per l'attivazione dei servizi, ma anche dalla nuova app myCupra disponibile per iOS e Android in esclusiva per i clienti Cupra Born.

L'installazione del nuovo sistema sarà semplice quanto l'interazione con la propria auto, bastando la semplice lettura di un QR Code per rendere tutte le funzionalità disponibili e pronte all'uso. Tramite la funzione e-Manager, la ricarica da remoto della propria Cupra Born sarà possibile con un ventaglio di opzioni ancora più ampio, permettendo ad esempio d'impostare dei target di ricarica in percentuale, così come fissare un limite percentuale massimo di carica della batteria Con la funzione 'routine' si potranno creare fino a 5 profili con 3 timers di ricarica, cioè dei momenti predefiniti e ricorrenti in cui il veicolo può essere ricaricato automaticamente nel luogo desiderato (esempio al parcheggio del luogo di lavoro), fino all'obiettivo stabilito dalla routine.

Tutti i profili di routine definiti dall'utente, basati sull'utilizzo e le proprie abitudini, saranno visibili all'interno di myCupra App.

Rinnovate anche le funzioni di climatizzazione da remoto e il numero delle funzionalità disponibili all'interno dell'ambiente Connect verrà aggiornato con il tempo, crescendo fino ad arrivare a oltre 30 diversi servizi online. I servizi Cupra Connect sono inclusi per 3 anni e dopo questo periodo l'utente potrà scegliere se rinnovare, con flessibilità, anche con cadenza mensile.