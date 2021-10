BMW, con aggiornamento da remoto migliora qualità di guida

Aggiornamenti in remoto per il software di BMW, che migliorano le funzuini chiave del veicolo.

Il BMW Remote Software Upgrade è infatti pensato per installare gli ultimi prodotti digitali da remoto (over the air) assicurando che il software sia sempre aggiornato. L'operazione è offerta dal BMW Group con il suo terzo aggiornamento over-the-air dell'anno, questa volta per circa due milioni di veicoli in tutto il mondo. Entro la fine del 2021, la più grande flotta del mondo compatibile con l'aggiornamento, sarà su strada, con oltre 2,5 milioni di veicoli BMW connessi, dalle auto alimentate in modo convenzionale agli ibridi plug-in fino alla BMW full-electric.

La campagna Remote Software Upgrade del BMW Group è iniziata con il rilascio dell'ultima versione del Sistema Operativo BMW ID 7 (Ver. 21-07) lo scorso 11 ottobre 2021. La campagna ha preso il via in Germania e poi ha coinvolto gradualmente gli altri mercati. Questa vasta campagna di aggiornamento del software da remoto si concentrerà sull'espansione e sul miglioramento delle funzionalità di assistenza alla guida.

Spotify migliorerà anche l'esperienza di intrattenimento offerta dal BMW Connected Music e potrà anche riprodurre i podcast. I guidatori di BMW M3 e M4 avranno una nuova esperienza acustica, grazie al M Sound Control.

La novità di questa campagna è che gli utilizzatori di My BMW App possono scaricare l'ultima versione in esclusiva per le prime due settimane. L'aggiornamento sarà poi disponibile per tutti i clienti come download automatico, direttamente attraverso il loro veicolo. My BMW App collega i clienti al loro veicolo attraverso lo smartphone, trasformandolo in un'interfaccia intelligente. Oltre a permettere il download del nuovo Remote Software Upgrade nel veicolo, l'app fornisce anche un modo conveniente per pianificare viaggi o appuntamenti di servizio. Da novembre 2021 My BMW App, fra le altre caratteristiche, offrirà miglioramenti funzionali nell'ambito della mobilità in elettrico oltre che informazioni sullo stato del veicolo.