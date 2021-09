Efficiente ed elettrico: Opel Grandland con funzione e-Save

Il nuovo Opel Grandland vanta una gamma completa di motori efficienti, anche in versione plug-in hybrid. Prodotto nello stabilimento di Eisenach in Germania, nella versione PHEV, nuovo Grandland garantisce l'accelerazione di una sportiva e una guida a zero emissioni, grazie ai loro motori elettrici e alla frenata rigenerativa.

Grazie alla flessibilità della piattaforma multienergia, chi acquisterà Opel Grandland potrà scegliere il sistema di propulsione preferito, dagli efficienti motori benzina e diesel alle versioni ibride plug-in.

Con il motore turbo benzina 1.6 litri e un motore elettrico che garantisce la trazione delle ruote anteriori, Opel Grandland Hybrid produce una potenza di sistema di 224 CV e fino a 360 Nm di coppia. Il sistema di propulsione è composto da un motore turbo benzina quattro cilindri 1.6 litri a iniezione diretta da 180 CV , un motore elettrico da 81,2 kW/110 CV e una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh. Il motore elettrico è abbinato a un cambio automatico elettrico a otto rapporti e il veicolo accelera da zero a 100 km/h in 8,9 secondi. Viaggiando in modalità puramente elettrica, Opel Grandland ha una velocità massima di 135 km/h. La velocità massima è di 225 km/h.

Al volante di Opel Grandland Hybrid4 è possibile scegliere tra quattro modalità di guida: elettrico, ibrido, trazione Integrale e sport.

La funzione "e-Save" è pratica per guidare sempre con la modalità ottimale. Permette di preservare l'energia accumulata nella batteria e utilizzarla in un secondo momento, per esempio per guidare nelle zone riservate alle automobili elettriche. La funzione si può impostare molto facilmente attraverso lo schermo touch a colori del sistema di infotainment, per conservare parte o anche tutta l'energia elettrica fino a quando sarà necessaria lungo il percorso selezionato.