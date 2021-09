Bentley Motors, scarico Akrapovič per Continental GT Speed

Gli ingegneri Bentley hanno collaborato con Akrapovič, marchio la cui esperienza è legata alla realizzazione di scarichi ad alte prestazioni, nella produzione di un nuovo scarico sportivo in titanio per le nuove Continental GT Speed e GT Speed Convertible.

Il nuovo sistema di scarico leggero è il risultato di un processo di sviluppo che ha incluso test sulla vettura Pikes Peak Continental GT, che detiene il record per le Production Car alla Pikes Peak International Hill Climb. L'auto ha battuto il record precedente di 8,4 secondi su un percorso di 12,42 miglia (19,99 Km) in Colorado nel 2019.

La nuova Continental GT Speed è la vettura stradale con la migliore dinamica prodotta nei 101 anni di storia di Bentley e la massima interpretazione incentrata sulle prestazioni del mondo granturismo di lusso di riferimento.

Il nuovo scarico sportivo è stato progettato per intensificare il carattere profondo e irresistibile dell'iconico propulsore W12 di Bentley, il 12 cilindri più avanzato al mondo, perfetto per il gran turismo o uno stile di guida dinamico e sportivo.

Il design dello scarico si concentra sulla massima resistenza, il minimo peso, il flusso ottimale e la massima resistenza al calore, il tutto contribuendo alle massime prestazioni possibili. Lo scarico è stato realizzato in titanio con le parti complesse prodotte direttamente nella fonderia di titanio interna ad Akrapovic. L'uso del titanio insieme alle superleghe consente un risparmio di peso di sette chilogrammi rispetto al sistema di scarico standard.

Un vantaggio del sistema, è che respira più liberamente, con un conseguente miglioramento della risposta dell'acceleratore grazie a una minore contropressione del sistema che migliora le prestazioni del turbocompressore.

Lo scarico sportivo è visivamente diverso dallo standard, con quattro terminali di scarico ovali con finitura in titanio opaco e caratterizzato dai marchi Bentley e Akrapovič. L'esterno viene sabbiato e poi rivestito per dare una finitura superficiale uniforme; con maggiore durata e resistenza ai graffi.

La nuova GT Speed viene equipaggiata con una versione potenziata dell'iconico propulsore Bentley W12 TSI da 6,0 litri, che eroga 659 CV - un aumento del 4%, 24 CV rispetto all'attuale modello W12 - mantenendo uno straordinario 900 Nm di coppia massima. Questo si traduce in una velocità massima di 335 Km/h ed un passaggio da 0 a100 Km/h in 3,6 secondi, che migliora di 0,1 secondi il dato.