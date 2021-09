LoJack, piattaforma per gestione real time dei veicoli

LoJack, società di intelligenza connessa che aiuta le persone e le aziende a lavorare in modo più smart, leader nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, lancia sul mercato italiano l'innovativa piattaforma CalAmp iOn by LoJack.

La soluzione dedicata alla gestione del parco veicoli e delle risorse mobili, aiuta gli operatori dei settori flotte, trasporti e dell'industria a ridurre i costi, ad aumentare l'efficienza operativa e a migliorare la sicurezza della flotta.

CalAmp iOn by LoJack fornisce informazioni in tempo reale su dati strategici relativi ai veicoli, ai conducenti, alle risorse e alle attrezzature che consentono di prendere decisioni informate in grado di semplificare le operazioni della flotta.

Con il software di business intelligence CalAmp iOn by LoJack, i gestori delle flotte sanno esattamente dove si trovano le loro risorse e le possono allocare rapidamente sul campo.

Poiché la piattaforma CalAmp iOn unisce il monitoraggio della flotta con le informazioni di Esri ArcGIS (provider mondiale nelle soluzioni geospaziali, nella geolocalizzazione e nei sistemi informativi geografici), gli operatori avranno accesso a dati accurati ed essenziali che possono migliorare in modo misurabile le loro operazioni, la redditività e salvare vite umane.